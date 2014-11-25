Україна виступає категорично проти намагань держави з нацистською політикою очолити боротьбу з нацизмом

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС України Євген Перебийніс повідомив на брифінгу в Києві.

За його словами, документ, як і в попередні роки, було схвалено: 115 делегацій виступили “за”, 55 держав “утрималися”, Україна разом із США та Канадою проголосувала “проти”.

Як сказав Перебийніс, позиція України була викладена в заяві, оголошеній українською делегацією перед розглядом цього проекту. Зокрема, було наголошено на рішучому засудженні Україною нацизму і неонацизму, а також усіх інших форм нетерпимості. Водночас делегація України підкреслила, що ця проблематика має розглядатися у збалансованому та об`єктивному ключі.

Читайте такожОбама порівняв російську агресію з нацизмом і пообіцяв, що РФ заплатить за свої дії“Тому ми вважаємо абсолютно неприйнятним і неправомірним вдаватися до маніпуляцій та спотворення історії на догоду чиїмось агресивним політичним інтересам. На жаль, саме такий підхід з року в рік демонструє Росія при розробці вказаної резолюції”, - наголосив Перебийніс.

Він зазначив, що Україна виступає категорично проти цинічної спроби Російської Федерації представити себе як лідера в боротьбі з нацизмом та неонацизмом, вчиняючи при цьому ті ж самі злочини проти інших націй.

За словами речника МЗС, Росія відкрито підтримує різноманітні російські неонацистські угруповання як у своїй країні, так і за кордоном. Зокрема, йдеться про “Вовчу сотню”, що воює у складі збройних терористичних угруповань на Донбасі, а також російських казаків у Криму, які відверто сповідують націоналістичну, ксенофобську та шовіністичну політику.

“З огляду на зазначені причини, розбалансований характер проекту резолюції та наявність в ньому викривлення фактів, а також на тлі окупації й анексії Російською Федерацією Криму та триваючої збройної агресії Росії проти нашої держави, Україна ухвалила рішення голосувати проти ініціативи Москви”, - сказав він.