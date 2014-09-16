Яценюк: склад нового уряду буде залежати від волі українського народу



Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Він підкреслив, що те, яким буде новий уряд буде залежати від народу України.

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«Треба пройти цей виборчий процес, треба сформувати новий парламент, треба сформувати новий уряд... Треба побачити, хто пройде (в парламент - УНІАН). Зараз фактично склалося так, що саме народ України буде формувати уряд через тих, кого виберуть до парламенту. Конституція чітко визначає, що саме коаліція у Верховній Раді визначає, який буде уряд, хто буде в цьому уряді і як цей уряд буде працювати», - зазначив глава уряду.