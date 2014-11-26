Бойовики на Донбасі вбили, щонайменше, 1776 людей - СБУ

Про це у своєму Фейсбуці повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, передає Еспресо.TV.

"Лише за матеріалами кримінальних справ, розслідуваних слідчими органів безпеки, членами терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" вбиті 1776 людей. З них 15 представників правоохоронних органів, 1132 військовослужбовців і 629 цивільного населення", - написав Лубківський.

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За його словами, в поточному році слідчі органів безпеки розслідували 1 тис. 907 кримінальних проваджень за фактами вчинення терористичних актів та інших злочинів терористичної спрямованості, в яких повідомлено про підозру 573 особам (керівникам, активним членам і посібникам "так званих ДНР і ЛНР").