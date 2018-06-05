Захист оскаржив російський вирок Сущенку

Раніше адвокат Сущенка Марк Фейгін заявляв, що шансів на успішне оскарження немає, однак скаргу все одно буде подано.

Сторона захисту оскаржила вирок українському журналісту Роману Сущенку, засудженому в Росії на 12 років колонії суворого режиму. Читайте такожШансів немає, али ми це зробимо: захист Сущенка оскаржить його вирок Про це УНІАН повідомив його захисник Марк Фейгін. «Скаргу на вирок Московського міського суду стосовно Романа Сущенка подано», - сказав Фейгін. Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві. 27 березня цього року Московський міський суд розпочав розгляд справи Сущенка по суті. Сторона звинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі. 4 червня Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter