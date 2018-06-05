Захист оскаржив російський вирок Сущенку
15:00, 05 червня 2018Політика
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Раніше адвокат Сущенка Марк Фейгін заявляв, що шансів на успішне оскарження немає, однак скаргу все одно буде подано.
Захист Сущенка оскаржив його засудження до 12 років колонії / Роман Цимбалюк
Сторона захисту оскаржила вирок українському журналісту Роману Сущенку, засудженому в Росії на 12 років колонії суворого режиму.
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Про це УНІАН повідомив його захисник Марк Фейгін.
«Скаргу на вирок Московського міського суду стосовно Романа Сущенка подано», - сказав Фейгін.
Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.
27 березня цього року Московський міський суд розпочав розгляд справи Сущенка по суті.
Сторона звинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.
4 червня Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.
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