Захист оскаржив російський вирок Сущенку

15:00, 05 червня 2018
Політика
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Захист Сущенка оскаржив його засудження до 12 років колонії / Роман Цимбалюк

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Про це УНІАН повідомив його захисник Марк Фейгін.

«Скаргу на вирок Московського міського суду стосовно Романа Сущенка подано», - сказав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня цього року Московський міський суд розпочав розгляд справи Сущенка по суті.

Сторона звинувачення просила суд засудити журналіста до 14 років позбавлення волі.

4 червня Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.

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Теги: #Росія#Сущенко#Фейгін