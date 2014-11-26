Китай спростував російські ЗМІ, які заявили про визнання ним анексії Криму - МЗС

Спікер Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс опублікував у Twitter переклад витягів з ноти китайського зовнішньополітичного відомства, що спростовує інформацію про те, що Китай підтримав анексію Криму.

Yevhen Perebyinis via Twitter

Раніше російське державне інформагентство ТАСС опублікувало некоректну інформацію про позицію Китаю щодо Криму, передає Новое время.

Повідомлялося, що Китай не виключає участь Криму у проектах будівництва Економічного пояса Великого шовкового шляху.

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Судячи з опублікованого Перебийнісом документу, насправді Китай вітає участь усіх регіонів Росії у проектах будівництва Економічного пояса Великого шовкового шляху, причому Крим не згадується.

ТАСС також повідомляв, що Китай виступає проти самовизначення народів у формі проведення референдумів, але Криму це не стосується.

"Насправді китайська сторона не говорила нічого подібного", - сказано в перекладі витягів з ноти МЗС Китаю.

26 листопада ТАСС виправив некоректну інформацію.

Раніше УНІАН повідомляв, що Китай хоче налагодити з Україною спільне виробництво авіаційних двигунів.