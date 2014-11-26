СБУ впіймала мародерів, що видавали себе за українських військових

У зоні АТО контррозвідка СБУ викрила та затримала двох громадян України, які під виглядом правоохоронців та бійців добровольчих батальйонів вчиняли злочини проти мирного населення з метою дискредитувати українські збройні формування.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"У м. Курахове Донецької області затримано двох місцевих мешканців, 1978 та 1979 р.н., які, представляючись співробітниками СБУ, військової комендатури або бійцями одного з українських добровольчих батальйонів, вимагали у місцевих мешканців гроші, забирали силою майно та автівки", - сказано в повідомленні.

Щодо обох затриманих бойовиків розпочато кримінальне провадження за ст.ст.189 та 289 Кримінального кодексу України (вимагання, незаконне заволодіння автотранспортними засобами). За рішенням суду зловмисників утримують під вартою.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Чуркін не вважає мародерами людей, які розграбували речі жертв катастрофи Боїнга.