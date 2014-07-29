Чуркін не вважає мародерами людей, які розграбували речі жертв катастрофи Боїнга

Про це заявив на прес-конференції постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін, пише Gordonua.

"Чому це робиться? Чому збирають місцеві жителі щось? Тому що це падає їм на голову буквально", - заявив Чуркін.

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"Ми маємо справу з трагічною ситуацією, не будемо ж її посилювати, використовуючи такого роду лексикон, як "мародери". Не могли б ви навести мені хоча б один приклад мародерства на місці трагедії? Я б сказав, що це - непрофесіоналізм як журналістів, так і політиків використовувати такого роду слова", - сказав російський представник в ООН.

За даними РНБО, бойовики збирали з тіл загиблих в авіакатастрофі особисті цінні речі, а також кредитні картки.

Раніше Чуркін назвав "конфузом" те, що бойовики збили малайзійський літак.