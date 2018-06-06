Фріз назвала "шаленими" напрацювання робочої групи щодо законопроекту "Про національну безпеку України"

На її думку, редакція робочої групи має дуже подібне трактування до існуючого законодавства, тому про реформування не йдеться.

Народний депутат України, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз розкритикувала напрацювання робочої групи щодо проекту закону «Про національну безпеку України», що сьогодні було представлено на Комітеті з питань національної безпеки і оборони.

"По-перше, єдиним питанням сьогоднішнього порядку денного було розгляд до другого читання проекту закону «Про національну безпеку України». Між іншим текст члени Комітету отримали за п`ять хвилин до початку засідання. По-друге, текст документу, що було напрацьовано робочою групою, абсолютно не відповідає тексту, що вніс до парламенту Президент та за який в першому читанні з правками під стенограму, що озвучив доповідач законопроекту секретар РНБОУ, проголосували народні депутати. По-третє, запропонована редакція кардинально змінює ідею здійснення реформ в секторі безпеки і оборони, яка мала підтримку в останній версії зі змінами під стенограму, з боку наших партнерів та консультантів з країн Альянсу", - пише Фріз.

Також народний депутат наголошує, що робоча група викреслила зі своєї редакції принципові речі з огляду на прагнення України та зобов’язання щодо євроатлантичної інтеграції.

"Наприклад текст законопроекту Президента «з метою гарантування неухильного і безумовного дотримання правоохоронними органами зі спеціальними повноваженнями та розвідувальними органами вимог Конституції України щодо забезпечення національної безпеки СТВОРЮЄТЬСЯ КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ, до повноважень якого належить здійснення контрольних функцій» замінивши його на «створення спецкомісії ВР з метою ПОПЕРЕДНЬОГО ВИВЧЕННЯ, підготовки до розгляду відповідних питань». Тобто, фактично, знецінивши функцію демконтроля, яка є принциповою для демократичних держав. І навпаки, втиснувши в законопроект Президета несумісні з євроатлантичними принципами положення", - зазначає народний депутат.

На її думку, редакція робочої групи має дуже подібне трактування до існуючого законодавства і відповідно не буде впливати на реформу сектору безпеки і оборони, фактично, консервуючи існуючий стан. Також Фріз пише, що навіть поверхневий огляд документу дає можливість говорити про велику купу невідповідностей і недоречностей.

"І на останок, текст, що було представлено навряд чи мав конструктивне обговорення і підтримку з боку ініціатора законопроекту - Президента, а також я маю впевненість, що в такому вигляді не буде підтримуватись нашими іноземними партнерами, адже суперечить логіці здійснення реформ в секторі безпеки і оборони. Текст, що ухвалено в першому читанні є набагато якіснішим та зрозумілим з огляду на здійснення реформ сектору безпеки і оборони згідно стандартів та критеріїв НАТО, аніж ті шалені напрацювання, які були представлені сьогодні робочою групою", - пише Фріз.