Верховна Рада завершила розгляд поправок до законопроекту про Антикорупційний суд

Загалом до проекту закону було подано 1927 поправок, їх розгляд тривав з 23 травня.

Верховна Рада України завершила розгляд поправок до президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд (№7440).

Як передає кореспондент УНІАН, після завершення розгляду поправок до сесійної зали прибув прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та президент Петро Порошенко, який закликав депутатів підтримати законопроект.

“Я закликаю вас, щоб сьогодні Верховна Рада знайшла в собі сили і можливості, які вона демонструвала не один раз за останні 4 роки, і проголосувала закон про Антикорупційний суд. Впевнений, що Верховна Рада сьогодні гідно складе цей важливий іспит”, - наголосив Порошенко.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій, відкриваючи засідання парламенту, заявив, що після розгляду правок пройде нарада з головами фракцій.

“Після того на вимогу двох фракцій я оголошу перерву, щоб міг зібратися комітет, проаналізувати усі поправки, які ми пройшли. У той же час я запрошу голів фракцій до мене на нараду перед голосуванням, щоб ми змогли обмінятися думками... Це буде приблизно 11 година”, - сказав спікер.

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За його словами, потім профільний комітет у письмовому вигляді надасть депутатам інформацію щодо свого рішення, а після цього парламент перейде до голосування.

Наразі у засіданні ВР оголошено перерву. Голосування у парламенті за законопроект про Вищий антикорупційний суд має відбутися з 11.30 до 12.00.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№ 7440), внесений президентом України Петром Порошенком.

23 травня парламент почав розгляд у другому читанні законопроекту, до якого було подано 1927 поправок.

Ключовою претензією міжнародних партнерів і громадських організацій до законопроекту є обмеження ролі міжнародних експертів до рекомендаційної функції у процесі відбору і призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності цього суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.

Створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України та МВФ, необхідного для погашення країною зовнішніх боргів найближчими роками.