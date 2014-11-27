Представникам ЗМІ не вистачає місця в ложі преси - там розмістили хор ім. Верьовки

10:05, 27 листопада 2014
Політика
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Не всі бажаючі журналісти, оператори і фотографи змогли розміститися в ложі преси Верховної Ради , оскільки там розмістився Національний заслужений академічний народний хор ім. Г. Верьовки.

Журналистам не хватает места в ложе прессы из-за хора / фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, в порушення традиції хор, який на урочистих засіданнях виконує гімн України, запросили не в ложу помічників народних депутатів, а в ложу преси, через що багатьом представникам ЗМІ не вистачило місця в ложі преси.

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У прес-службі Ради пояснюють це тим, що рішення запросити музикантів у ложу преси було прийнято на підготовчому засіданні з підготовки першого засідання Верховної Ради VII скликання.

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