Представникам ЗМІ не вистачає місця в ложі преси - там розмістили хор ім. Верьовки
10:05, 27 листопада 2014Політика
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Не всі бажаючі журналісти, оператори і фотографи змогли розміститися в ложі преси Верховної Ради , оскільки там розмістився Національний заслужений академічний народний хор ім. Г. Верьовки.
Журналістам не вистачає місця в ложі преси з-за хору / фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, в порушення традиції хор, який на урочистих засіданнях виконує гімн України, запросили не в ложу помічників народних депутатів, а в ложу преси, через що багатьом представникам ЗМІ не вистачило місця в ложі преси.
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У прес-службі Ради пояснюють це тим, що рішення запросити музикантів у ложу преси було прийнято на підготовчому засіданні з підготовки першого засідання Верховної Ради VII скликання.
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