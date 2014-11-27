Збори коаліції перенесли голосування за склад Кабміну на 2 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на голосування зборів було винесено пропозицію “підтримати голосуванням склад Кабінету міністрів України”.

“Таке голосування повинно відбутися разом з голосуванням за програму діяльності Кабінету міністрів на сесійному засіданні 2 грудня”, - сказав голова робочої групи з підготовки першої сесії Верховної Ради України 8-го скликання Володимир Гройсман.

Читайте такожКабмін склав повноваження перед новообраною Радою

Цю пропозицію було підтримано одноголосно.

Як повідомляв УНІАН, збори коаліції підтримали кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра України.