Збори коаліції перенесли голосування за склад Кабміну на 2 грудня
13:22, 27 листопада 2014Політика
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Збори коаліції, що відбуваються в сесійній залі Верховної Ради, підтримали рішення провести голосування за склад Кабінету міністрів 2 грудня.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на голосування зборів було винесено пропозицію “підтримати голосуванням склад Кабінету міністрів України”.
“Таке голосування повинно відбутися разом з голосуванням за програму діяльності Кабінету міністрів на сесійному засіданні 2 грудня”, - сказав голова робочої групи з підготовки першої сесії Верховної Ради України 8-го скликання Володимир Гройсман.
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Цю пропозицію було підтримано одноголосно.
Як повідомляв УНІАН, збори коаліції підтримали кандидатуру Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра України.
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