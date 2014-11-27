Збори коаліції підтримали кандидатуру Яценюка на посаду прем'єра, а Гройсмана - на посаду спікера

Як передає кореспондент УНІАН, в президії зборів присутні 5 лідерів фракцій парламенту.

За підтримку кандидатури Яценюка проголосували всі народні депутати, крім одного, який був проти, та одного, який утримався (утримався депутат від фракції “Блок Петра Порошенка” Сергій Каплін).

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В той же час збори одноголосно підтримали кандидатуру Гройсмана на посаду голови ВР.

Гройсман зазначив, що голосує за свою кандидатуру, оскільки готовий працювати на цій посаді і нести відповідальність.