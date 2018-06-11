Полторак пообіцяв Молдові українську допомогу у поверненні Придністров’я

Міністр оборони Молдови, в свою чергу, запевнив, що Україна завжди може розраховувати на підтримку Кишиніва.

Міністр оборони України генерал армії Степан Полторак наголошує, що Україна допомагатиме Молдові у відновленні територіальної цілісності.

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Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, про це Полторак заявив в Одесі під час зустрічі з міністром оборони Молдови Еудженом Стурзою.

"Україна притримується чіткої позиції, яка заснована на принципах поваги та до територіальної цілісності та суверенітету Республіки Молдова. Придністров’я є невід’ємною частиною Молдови", - зазначив міністр оборони України.

"Ми робитимемо усе можливе, аби допомогти у відновленні територіальної цілісності Молдови та підтримати її в подальшому. Ми підтримуємо спільний воєнно-політичний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію і будемо на взаємовигідній основі розвивати наші збройні сили за стандартами НАТО. Такий підхід дружби, взаєморозуміння та підтримки завжди буде в основі українсько-молдовських відносин у сфері оборони", - наголосив Полторак.

Своєю чергою Стурза запевнив, що Україна завжди може розраховувати на підтримку Молдови.

"Молдова, як ніхто інший, розуміє, з чим довелося зіштовхнутися Україні та виступає за швидше вирішення кризи, збереження суверенітету та територіальної цілісності України. Ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку, так само, як Молдова завжди знає, що Україна підтримує нас", - сказав Стурза.

Як повідомляв УНІАН, Росія окупувала частину Молдови 25 років тому.

12 квітня прем'єр-міністр Республіки Молдова Павел Філіп заявив про можливість проведення переговорів з українською владою про виведення російських військ з Придністров'я через коридор на території України.

17 квітня Спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Крижанівський наголосив, що Україна готова надати територію для виведення російських військ із Придністров’я, але Російська Федерація не демонструє готовності їх виводити.