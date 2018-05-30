Клімкін в ООН закликав посилити міжнародний тиск на Росію і ввести миротворців на Донбас

За словами міністра, для Москви ситуацію зараз значно погіршують останні результати розслідування авіакатастрофи лайнера малазійських авіаліній в небі над Донбасом.

Посилення міжнародного тиску на Росію змусить Кремль змінити свою позицію за умовами розміщення миротворців на Донбасі і погодитися на умови, які відстоює Україна, США і ряд інших країн.

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Про це в кулуарах штаб-квартири ООН у Нью-Йорку повідомив журналістам міністр закордонних спра України Павло Клімкін, передає Радіо Свобода.

"Тільки шляхом збільшення тиску на Росію (можна змусити її погодитися на розгортання миротворців на Донбасі - ред.) ... І зараз починається не тільки політичне і санкційне тиск, але і моральний", - сказав Клімкін.

За словами міністра, для Москви ситуацію зараз значно погіршують останні результати розслідування авіакатастрофи лайнера малазійських авіаліній в небі над Донбасом, які 24 травня оприлюднила міжнародна Спільна слідча група (JIT) в Нідерландах.

"Всі зрозуміли, звідки прийшов той "Бук", який збив малайзійський літак. Це відповідальність не тільки військова чи політична Росії - це вже моральна відповідальність. І ми працюємо над тим, щоб довести відповідальність Росії як країни - за сбитие цього літака", - розповів Він.

Глава українського МЗС повідомив журналістам, що український план розгортання миротворців підтримують зараз не тільки Сполучені Штати, але і європейські країни, зокрема, Німеччина. За його словами, у Києва є спільне бачення з партнерами по ЄС щодо "дорожньої карти" і формату миротворчої місії на Донбасі.

"Як він повинен виглядати? Це спочатку встановлення реальної безпеки - щоб не стріляли. Потім миротворці і міжнародна адміністрація отримують контроль над окупованим Донбасом - щоб там припинили існувати ці окупаційні адміністрації. І тільки потім - реальна підготовка до виборів", - пояснив Він.

Міністр додав, що Україна відкрита для обговорення порядку та часових меж розміщення миротворців, але висуває принципова вимога, що розміщення миротворчої місії повинно починатися не в окремих районах, а на всій території Донбасу одночасно.

Нагадаємо, Росія, подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо організації миротворців на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали завдання тільки охороняти цих спостерігачів.