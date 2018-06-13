Кабмін схвалив відставку Жебрівського з посади голови Донеччини

За словами Розенка, уряд погодив відповідний указ президента.

Кабінет міністрів України схвалив відставку Павла Жебрівського з посади глави Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко. "Погодили указ президента про звільнення", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 11 червня Жебрівський написав у Facebook, що президент України Петро Порошенко прийняв його заяву про відставку.

За його словами, "у суботу (9 червня) зустрівся з президентом України Петром Порошенком та попросив його про мою відставку. Він мою заяву прийняв, і у середу її має розглянути Кабмін".

Порошенко призначив Жебрівського головою Донецької облдержадміністрації 11 червня 2015 року.