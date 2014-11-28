30 листопада 2013 року, коли відбувся перший розгін Євромайдану, акції протестів згорталися і повинні були закінчитися

Про це вони розповіли під час запису програми «Рік Революції» - спеціального проекту УНІАН та УНІАН-ТБ, присвяченого річниці історичних подій.

«Про те, що буде закінчена сторінка студентського Майдану, ми знали раніше», - розповіла активіст громадської організації «Спільно», учасник і співорганізатор перших мітингів на Майдані Богдана Бабич.

За її словами, згортання сцени було заплановано заздалегідь, так як вся техніка була орендована до півночі 29 листопада.

«Ще 29 числа студенти вийшли до мікрофонів і оголосили, що згортають свою акцію. На площі залишалося кілька сотень людей, які повинні були виїхати на наступний день, - додав історик, директор Інституту національної пам'яті, активіст Євромайдану Володимир В'ятрович. - На цьому все зупинилося».

Детальніше про перші дні Євромайдану дивіться у спецпроекті «Рік Революції» на каналі УНІАН ТБ і на сайті УНІАН у понеділок, 1 грудня, о 18:30