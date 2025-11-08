Засоби повітряного нападу ворога по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які було відновлено після нищівної атаки 2024 року.

Унаслідок наймасованішого з початку війни удару Росії по теплоелектростанціях (ТЕС) компанії "Центренерго" відбулася повна зупинка генерації, було втрачено те, що відновлювалося в цілодобовому режимі. Про це повідомляє у Фейсбук пресслужба ПАТ "Центренерго".

"Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року", - підкреслюється у повідомленні.

У "Центренерго" зауважили, що не минуло й місяця після попереднього удару і "сьогодні вночі, одночасно, ворог гатив по всій нашій генерації".

"Станції у вогні! Наші ТЕС - не військові об’єкти. Ми не виробляємо зброю! У нас працюють цивільні люди. Ми зупинилися… Нині - нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!", - наголошується у повідомленні.

Водночас у "Центренерго" підкреслили, що відновлюватимуть, ремонтуватимуть та впроваджуватимуть нову генерацію, бо не мають іншого вибору.

Російський удар по українській енергетиці 8 листопада

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 листопада Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. У низці регіонів України відбулися зміни у графіку погодинних відключень електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що цей удар був дуже нахабний та демонстративний. Ворог застосував щонайменше 25 балістичних ракет, а також аеробалістичні та крилаті ракети, понад 450 безпілотників різних типів.

