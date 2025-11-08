Російські окупанти намагаються закріпитися на східних околицях Мирнограда.

Покровськ не перебуває в оточенні, а Мирноград - під загрозою оперативного оточення зі взяттям під повний вогневий або фізичний контроль всіх шляхів логістики, повідомляє український аналітичний моніторинговий проєкт DeepState.

За їх даними у Telegram, триває інфільтрація російських загарбників в Покровськ, де здійснюється як їх фіксація практично в усіх точках міста, так і їх знищення.

Зауважується, що росіяни "активно затягують екіпажі своїх пілотів, які допомагають піхоті, а також є великою перешкодою для просувань українських військових та прокладання в цілому будь-якої логістики". Водночас ворог намагається затягнути туди свої міномети, щоб взяти логістику під щільніший вогонь.

"Якщо говорити про Покровськ, то він не перебуває в оточенні і ніяк не може перебувати, адже в нього інфільтрується противник і здійснює свою діяльність безпосередньо в місті. А точка просочення одна - південна частина населеного пункту", - зауважили аналітики.

Водночас Мирноград "перебуває під загрозою оперативного оточення зі взяттям під повний вогневий або фізичний контроль всіх шляхів логістики". "Так само під загрозою є і вся Мирноградська агломерація, де перебувають позиції бійців СОУ", - наголосили у DeepState.

Так, наразі окупанти фіксуються і намагаються закріпитися на східних околицях міста, здійснюючи штурмові дії по відтинку Новоекономічне-Миколаївка-Миролюбівка-Козацьке.

За словами бійців, логістики в місті практично немає, часом рятує погана погода, просто доїхати кудись є лотереєю. Водночас піші маршрути здійснити вже фактично нереально, адже в будь-який момент можна наштовхнутися на засідку диверсійно-розвідувальної групи, ураження дроном чи мінування.

Крім того, близький контакт під час переміщення стає рутиною. Фіксуються випадки, коли ворожій піхоті вдається встановлювати інженерні загородження у вигляді єгози.

Наголошується також, що важливою точкою логістики до Мирнограду є населений пункт Рівне, в його районі якого, на околицях Покровська, фіксується ворог: накопичується та влаштовує засідки.

"Важливими питаннями, в першу чергу, для Мирнограда є - як утримувати позиції без нормальної логістики, як проводити ротації та як здійснювати відхід сил в разі критичності ситуації. Бійці відмічають, що часто від командування можна чути наказ "відновити", зокрема населені пункти, які перебувають під контролем ворога", - йдеться у повідомленні.

Так, зауважують у DeepState, поки угрупуванню в Мирнограді вдається стримувати натиск на місто зі сходу, але скоро "це стане неможливим без нормального доступу логістики, яка мала б забезпечувати місто". "А ключем до цього великого міста є на сьогодні Покровськ, який щодня поглинається ворогом", - додали аналітики.

Ституація у Донецькій області

Як повідомляв УНІАН, раніше у DeepState заявили, що російські загарбницькі війська просунулися в Україні за 7 листопада. Так, ворог має успіх у Донецькій області. Йому вдалося переміститися вперед біля трьох населених пунктів.

Аналітики зафіксували просування російської армії поблизу сіл Біла Гора і Плещіївка у Краматорському районі, а також біля населеного пункту Козацьке Покровського району.

