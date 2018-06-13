Бойкотувати або дивитися: українські вболівальники розійшлися в думках з приводу ЧС-2018 (відео)

За словами вболівальників, заборони на такі трансляції в Україні немає. Закон не обмежує тих, хто хоче дивитися та показувати футбол.

Бойкотувати або дивитися ЧС-2018 в Росії - вирішують українські вболівальники. В закладах відпочинку вже активно відкривають фан-зони і планують транслювати Чемпіонат світу.

Кажуть, що заборони на такі трансляції в Україні немає. Закон не обмежує тих, хто хоче дивитися та показувати футбол, йдеться в сюжеті ТСН.

Наприклад, в столичному центрі відпочинку "Максимум" планують показувати змагання у країні-агресора.

Великий екран в Ірпені встановили у неділю, напередодні прямо навпроти відкрилося кафе, у місті одразу заговорили про те, що тут буде фан-зона. Співробітники торгового центру нічого кримінального в перегляді футболу, який проходить у Росії, не бачать. Втім, переконують, екран не ставився під Чемпіонат, а як зона відпочинку для дітей.

«Я, як керівник цього торгового центру, я вас запевняю, трансляції Чемпіонату світу з футболу на цьому екрані не буде», – каже власник кафе.

Відвідувачі ж дивитися не проти. «У Росії проходить, але ми не вболіваємо за Росію. Ми за Іспанію», – каже відвідувач.

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Спортивний коментатор Денис Босянок від перегляду Чемпіонату не відмовляється. Але категорично відмовився її коментувати.

«Для мене це антиукраїнський канал, жодних торгів не було», – додає Босянок.

Директор громадського телеканалу, який мав транслювати Чемпіонат, відмовився це робити.

Втім, права викупили ще до війни і заплатив за них Європейський союз. Ці гроші потрібно було повернути, тому і продали трансляцію «Інтеру». Держава цей борг не покривала, хоча могла б законодавчо заборонити трансляцію. Але парламент цього не зробив.

Однак окремі парламентарії вважають, що трансляція корисніша, ніж повна її заборона.

«Якби трансляція українськими телеканалами не забезпечувалася б, то скажіть мені, будь ласка, футбольні вболівальники дивилися б матч? Вони б увімкнули російські телеканали, і там би пішов гімн Росії, російські коментатори звеличували б велич Росії і так далі», – вважає народний депутат Ольга Червакова.

Тим часом 6 тисяч українських уболівальників купили квитки на футбол, тож поведінкою дають можливість Росії в черговий раз спекулювати темою "братніх народів".

Як відомо, Чемпіонат світу з футболу проходитиме з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії. Раніше повідомлялося, що Австралія оголосила про дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії. Також дипломатичний бойкот ЧС-2018 оголосили Великобританія та Ісландія, яка не входить в ЄС.