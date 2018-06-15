Україна стане сильною і самостійною країною!

Відновити величезний економічний потенціал України, який був втрачений, тому що влада діє виключно в інтересах «зарубіжних кураторів», можуть тільки люди, які ще жодного разу не були у владі – нові політики.

Таку думку висловив народний депутат України, лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабинович в прямому ефірі телеканалу «112 Україна».

«Станом на 1991 рік Україна була найбагатшою з усіх радянських республік з найбільшим економічним та науковим потенціалом, у нас були найкращі стартові позиції. Сьогодні нашу країну за економічними показниками обійшли не тільки Росія, Білорусь і Казахстан, більший економічний приріст показує Киргизстан, Молдова, Узбекистан та інші. Що сталося? Люди не змінилися, змінилася влада, яка, діючи виключно в інтересах зарубіжних кураторів, прирікає свій народ на злидні! Але в нас є рецепт оздоровлення країни, який не пов'язаний з яким-небудь прізвищем – просто не потрібно голосувати за людей, які вже були при владі. Це відповідь на всі питання! Голосувати потрібно за кого завгодно, тільки не за тих, хто вже обікрав країну, – вони в цих своїх крадіжках зупинитися вже не можуть», – констатував народний депутат.

На його думку, всі роки незалежності Україну цілеспрямовано знищувала корумпована і злодійкувата влада.

«За роки незалежності наші керівники вбили Чорноморське пароплавство, кількість наукових кадрів скоротилася в шість разів, сьогодні ми майже не випускаємо автомобілі, трактори і літаки, падіння українського ВВП побило всі рекорди! 26 років країну цілеспрямовано знищувала зажерлива влада – при цьому її представники приходять на ефіри і кажуть, що ні копійки не крали з бюджету! Як же виходить так, що ніхто не крав, а вкрадено все?» – задався питанням парламентарій.

Лідер партії «За життя» підкреслив, що ніколи не був ні в яких партіях, а також поділився своїми планами щодо оновлення політичної еліти.

«Наша політична сила вже працює над оновленням влади. Я подав у Верховну Раду законопроект, виходячи з якого держустанови зобов'язуються укомплектовувати свій штат не менше 30% людьми віком до 30 років. Більше того, спільно з телеканалом «112 Україна» ми знімаємо проект «Кандидат», де простий хлопець або дівчина з глибинки можуть показати себе – і пройти до парламенту разом із партією «За життя». Таким чином ми показуємо, що проводимо в парламент не «кума-свата», а талановиту молодь, яка знає, як змінити країну!» – розповів Вадим Рабинович.

Політик також заявив, що готує велику телепрезентацию проекту «Кандидат» з елементами інтерактиву, де люди самі назвуть п'ять головних проблем України і виберуть найбільш ефективних менеджерів, які ці проблеми в змозі вирішити. За словами лідера партії «За життя», саме цих управлінців включать в партійний список його політсили.

«Не можна довіряти людині, яка чверть століття грабувала твій народ, а потім пообіцяла, що більше цього робити не буде. Це ж очевидно! Раби не шукають свободу, а порівнюють господарів. Ми не такі! Ми відродимо величезний економічний потенціал України, витягнемо країну з прірви і повернемо її народу. Тому – не панікувати, а об'єднуватися і голосувати «За життя». І тоді ми разом переможемо, побудуємо в Україні свою «Швейцарію», справжню Європу з сильною економікою і багатими людьми!» – резюмував народний обранець.