Український омбудсмен домовилася зустрітися із російською колегою у Москві

Російська Уповноважена заявила, що на зустрічі будуть обговорювати умови відвідування омбудсменами ув'язнених, яких утримують в Росії та Україні.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова домовилися зустрітися в Москві 18 червня.

Про це повідомила Радіо Свобода радниця українського омбудсмена Олена Мячина.

За її словами, вона і Денісова ще перебувають у російському Салехарді недалеко від Лабитнангі, де утримують українського режисера Олега Сенцова, але 18 червня будуть у Москві.

Москалькова заявила, що на зустрічі, яка відбудеться в її офісі, будуть обговорювати умови відвідування омбудсменами ув'язнених, яких утримують в Росії та Україні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 червня Денісова прибула до Лабитнангі (Ямало-Ненецький федеральний округ Росії), щоб відвідати Сенцова. Проте керівництво колонії відмовило їй у зустрічі і наданні інформації про його стан здоров’я.

Коментуючи цю ситуацію, Москалькова сказала, що спроба зустрітися з Сенцовим була «особистою ініціативою пані Денисової», яка своєю поїздкою «порушила попередні домовленості».

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити з російських в'язниць всіх українських політв'язнів.