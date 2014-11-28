Геращенко: Готується законопроект про гарантії здобуття освіти в зоні АТО



Про це заявила Уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко під час брифінгу, повідомила прес-служба глави держави.

”Це питання, які потребують особливої державної уваги, і тому ми розробили разом з міністром освіти Сергієм Квітом законопроект про гарантії отримання освіти в зоні проведення АТО”, - сказала вона.

За словами Геращенко, основна мета законопроекту - допомогти студентам, які через складні обставини стали вимушеними переселенцями і які сьогодні є слухачами в інших вузах України, стати повноцінними студентами, щоб вони не втратили цей навчальний рік.

Вона нагадала, що на сьогодні 14 навчальних закладів переїхали з територій, підконтрольних бойовикам, на інші території України.

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«На жаль, їхні викладачі та студенти стикаються не лише з проблемами житла, а й з питаннями щодо матеріально-технічної бази вузів», - зауважила Геращенко і додала, що «бойовики навіть архіви не віддають, тому не можливо відновити базу даних по студентам вузів, приміщення яких залишилися на підконтрольних бойовикам територіям».

Вона повідомила, що буде прийнято і відповідну постанову уряду задля сприяння вирішення освітніх проблем студентів-переселенців.

«У законопроекті також пропонується врегулювання питання отримання українських атестатів про середню освіту учнями, які навчаються у школах на підконтрольних бойовикам територіях. Розроблео механізми, як дитина з тимчасово окупованої території може дистанційно отримати певні знання, здати ЗНО, щоб отримати підтвердження своїх знань і отримати український атестат, щоб потім мати змогу вступити до українських вищих навчальних закладів”, - резюмувала Геращенко.