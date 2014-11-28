За час конфлікту на Донбасі загинули 4 тис. 356 осіб - ООН

З початку конфлікту в Україні за станом на 25 листопада загинули 4 тис. 356 осіб (включаючи пасажирів впав малайзійського Boeing)

Такі дані оприлюднила ООН у своєму "Твітері" "ООН: на 25 листопада число убитих на сході України склало 4 356 тис. чол. (вкл. 298 жертв катастрофи Боїнга), поранених - 10 тис. 16 осіб", - йдеться в повідомленні. Читайте такожКількість переселенців в Україні досягла майже півмільйона ООН: на 25 ноября число убитых на востоке Украины составило 4 356 чел. (вкл. 298 жертв катастрофы Боинга), раненых - 10 016 человек — ООН (@UnitedNationsRU) 28 Листопад 2014

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