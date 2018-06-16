У МЗС стурбовані несанкціонованим переміщенням російських військ у Придністров’ї

У Міністерстві закордонних справ України переконані, що невиконання Росією взятих на себе зобов’язань посередника і гаранта у процесі придністровського врегулювання створює атмосферу напруженості в регіональному вимірі.

Міністерство закордонних справ України висловлює стурбованість у зв'язку з несанкціонованим переміщенням 14 червня військової техніки та озброєння Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова в супроводі "правоохоронних органів" невизнаного утворення.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС України в зв’язку з порушенням Російською Федерацією своїх зобов'язань посередника і гаранта у процесі придністровського врегулювання.

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"Невиконання російською стороною взятих на себе зобов’язань підриває довіру між учасниками переговорного процесу та створює атмосферу напруженості в регіональному вимірі. В цьому контексті наголошуємо, що Україна послідовно підтримує позицію Уряду Республіки Молдова щодо необхідності повного та безумовного виведення російських військ з території країни, відповідно до рішень Стамбульського саміту ОБСЄ 1999 року", - йдеться у коментарі МЗС.

Як повідомляв УНІАН, Росія окупувала частину Молдови 25 років тому.

12 квітня прем'єр-міністр Республіки Молдова Павел Філіп заявив про можливість проведення переговорів з українською владою про виведення російських військ з Придністров'я через коридор на території України.

14 червня На трасі Тирасполь-Рибниця в декількох кілометрах від кордону з Україною помітили переміщення величезної колони російської бронетехніки.