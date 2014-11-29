В Конча-Заспі та Пущі-Водиці починають здавати в оренду державні дачі для всіх охочих

Кабмін скасував низку своїх розпоряджень, які надавали пільги держчиновникам та визначали, хто може жити на держдачах. Тепер там може оселитись кожен охочий.

Височенні ворота при в'їзді в елітне поселення раніше відчиняли лише перед президентами та чиновниками найвищого рангу. За них першою на оглядини впускають знімальну групу ТСН, у супроводі держохорони.

"Бюджетних" будинків у Конча-Заспі нині вільних два. Оренда такого 2-кімнатного будинку зі зручностями на 52 квадратних метри коштуватиме понад 5 тисяч гривень за місяць. Без компослуг. Меблі хоч і старі, проте в елітному комплексі. У вартість входить і охорона, і прибирання.

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Котеджі вищого класу - дорожчі. Наприклад, дача колишнього прем'єр-міністра Микола Азарова обійдеться у близько 70 тисяч гривень за місяць. Із травня, відколи чиновник утік з країни, тут зробили ремонт. тепер запрошують на новосілля.

Усього запропонують майже 60 маєтків. Таким чином держава планує заробляти, а не витрачати грошей на утримання закритих будинків.