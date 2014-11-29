У зоні АТО силовики відбивають атаки за чотирма напрямами (мапа)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

За його словами, на Донецькому напрямку бойовики з артилерії та стрілецької зброї тричі обстріляли позиції українських військовослужбовців на території аеропорту Донецька. Аеропорт залишається під надійним контролем українських військ, днями було проведено часткову ротацію захисників, сказав Польовий.

З артилерії, мінометів та гранатометів терористи обстріляли опорні пункти та блокпости поблизу Авдіївки, Опитного, Пісків, Новобахмутівки. Біля Тоненького українські позиції терористи двічі обстріляли з РСЗВ БМ-21 «Град». Біля Новомиколаївки Волноваського району терористи обстріляли український блокпост з артилерії. Українська артилерія у відповідь нейтралізує нападників.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинув один військовий, 11 – пораненіНа Дебальцевському напрямку бойовики обстріляли позиції українських військових біля Нікішиного, Малоорлівки, Рідкодуба, Міуса. Терористи застосували артилерію, міномети і гранатомети.

Залишається напруженою ситуація на Луганському напрямі. Бойовики багаторазово обстрілювали з артилерії, мінометів та стрілецької зброї опорні пункти та блокпости сил АТО поблизу Станиці Луганської, Щастя, Вільхового, Геївки.

Не припиняються обстріли в районі Бахмутівської траси. Терористи двічі обстріляли з мінометів і стрілецької зброї блокпост Нацгвардії біля смт Донецький, а також з артилерії, мінометів та гранатометів – опорні пункти поблизу сіл Трьохізбенка, Кримське, Новогригорівка.

Читайте такожЗбитий вчора силами АТО безпілотник було виготовлено у Росії в 2009 році – РНБОНа Первомайському напрямку бойовики з РСЗВ БМ-21 «Град» обстріляли опорний пункт поблизу Гірського, а з мінометів – блокпост біля Золотого.

"Минулої доби відносно спокійно було на півдні Донеччини, збройних сутичок на Маріупольському напрямку не зафіксовано", - зауважив Польовий.