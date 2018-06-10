Адвокат організатора "вбивства" Бабченка пообіцяв назвати прізвище співробітника СБУ, який допомагав підозрюваному

Наразі відомо ім'я спецслужбовця - Дмитро.

Адвокат Бориса Германа, підозрюваного в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка, обіцяє назвати прізвище співробітника СБУ, до якого підозрюваний начебто звертався після отримання замовлення на вбивство.

Про це адвокат Євген Солодко розповів Громадському радіо.

"У мене є дані про нього, але я їх озвучу в понеділок [11 червня]", — сказав він.

Наразі відомо ім'я спецслужбовця - Дмитро. Борис Герман стверджує, що коли він отримав від свого російського знайомого замовлення на вбивство декількох людей в Україні, він звернувся до свого давнього знайомого у спецслужбі.

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"Після того, як список був переданий Дмитру, ситуація трохи заспокоїлася. Потім Дмитро сказав, що вбивства не буде і що він сам цю ситуацію локалізує. І Боря абсолютно спокійно збирався 30 травня вилетіти в Італію і повернутися 1 червня. Слідство це підтверджує, бо зворотній квиток був знайдений, його пред’являли суду. Борис був упевнений, що з Бабченком нічого не відбудеться, нікуди втікати він не збирався", — сказав адвокат Солодко.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві поліція повідомила про нібито замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманих поранень, за даними правоохоронців, чоловік помер у кареті швидкої допомоги.

Наступного дня, 30 травня, під час брифінгу голови СБУ Василя Грицака "убитий" Бабченко з'явився на публіці. Він заявив, що його "вбивство" було інсценовано спецслужбами, щоб затримати замовника. Силовики затримали підозрюваного в організації замаху на Бабченка у Києві. Прізвище чоловіка назвав Шевченківський райсуд столиці - ним виявився Борис Герман. За даними адвоката підзахисного Євгена Солодка, Герман - виконавчий директор українсько-німецького підприємтсва "Шмайсер", що виготовляє зброю.

31 травня суд обрав йому запобіжний захід - два місяці арешту без права на заставу.