Денісова і Москалькова працюють над «дорожньою картою» відвідування українських і російських ув'язнених (відео)

Москалькова нагадала, що домовленість про відвідування омбудсменами ув’язнених обох країн було досягнуто 9 червня Порошенком і Путіним.

За результатами зустрічі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова і омбудсмен Російської Федерації Тетяна Москалькова почали розробляти «дорожню карту» відвідування громадян України і Росії, які перебувають в місцях позбавлення волі.

Про це повідомила Москалькова на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні відбулася дуже важлива зустріч із Уповноваженим з прав людини Верховної Ради України Людмилою Денісовою. В результаті зустрічі почалося напрацювання «дорожньої карти» відвідування громадян, які перебувають в місцях позбавлення волі", - написала вона.

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації нагадала, що домовленість про відвідування омбудсменами обох країн російських громадян, які перебувають в ув'язненні в Україні, і українських - у Росії, була досягнута 9 червня під час переговорів президентів Російської Федерації Володимира Путіна і України Петра Порошенка.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 червня, Денісова зустрілася з російським омбудсменом Москальковою.

За підсумками останньої зустрічі глав МЗС країн «нормандської четвірки» 12 червня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що омбудсмени України і РФ розробляють «дорожню карту» щодо звільнення ув’язнених осіб.

13 червня Денісова вирушила до РФ для відвідування незаконно ув'язнених українців.

14 червня вона виступила проти пропозиції представників Росії відвідати в колонії незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова 22 червня і вимагала негайного допуску до нього. Наступного дня, 15 червня, Денисова повідомила, що їй відмовили у зустрічі з Сенцовим у колонії.

Денісова також заявила, що переговори з російською стороною зайшли в глухий кут. У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Сенцов «не є утримуваною особою», і відмовився відповідати, чому до нього не пускають українського омбудсмена.

Сьогодні, 18 червня, Денісовій не дозволили побачення з незаконно засудженим українським журналістом Романом Сущенком.