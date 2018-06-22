Посилення покарання за тиск на бізнес може кардинально змінити ситуацію в Україні - експерт

Кабмін 13 червня схвалив і направив у парламент зміни в закон «Маски-шоу стоп» для посилення відповідальності недобросовісних правоохоронців.

Схвалені Кабінетом міністрів зміни в закон «Маски-шоу стоп», які покликані посилити відповідальність правоохоронців за зловживання з метою тиску на бізнес, можуть кардинально змінити ситуацію, яка скалалася в Україні .

Так прокоментував УНІАН спрямовані Кабінетом міністрів на розгляд до Верховної Ради зміни до закону «Маски-шоу стоп» директор з ризиків і безпеки ПРАТ «Смарт-Холдинг» Іван Герасимович.

«Запропоновані зміни, в разі їх прийняття парламентом, дійсно можуть істотно знизити тиск на бізнес і підвищити рівень відповідальності правоохоронної системи. З'явиться реальна персональна відповідальність конкретного правоохоронця за зловживання службовим становищем. Сьогодні такі «ентузіасти» ховаються за відповідними вивісками - ГПУ, СБУ і т. д., і практично не відповідають за свої вчинки, особливо вчинені з благословення свого керівництва. Порядок залучення співробітника правоохоронних органів у разі встановлення факту порушення до матеріальної відповідальності може взагалі кардинально змінити правила гри», - підкреслив Герасимович.

За його словами, зараз, як це не парадоксально, за неправомірні дії правоохоронця щодо бізнесу платить сам бізнес, оскільки матеріальний збиток, при відповідному судовому підтвердженні, погашається безпосередньо з державної казни, яка наповнюється в основному все тим же бізнесом.

«Тепер же передбачається, що держава, погасивши шкоду, заподіяну посадовою особою органу, який проводить оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, не просто має право застосувати, а застосовує право регресної вимоги до цієї особи у разі встановлення в її діях складу кримінального правопорушення або дисциплінарного проступку», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін 13 червня схвалив і направив у парламент зміни в закон «Маски-шоу стоп» для посилення відповідальності недобросовісних правоохоронців.

«Сьогодні ми будемо просити парламент схвалити зміни в закон «Маски-шоу стоп», які посилюють відповідальність... Вони думають, що вони будуть жити вічно, що підприємці їм пробачать. Я неодноразово говорив - я не поважаю тих, хто тисне на бізнес», - заявив в ході засідання уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Відповідно до змін, підприємці матимуть можливість подати скаргу на дії конкретного правоохоронця в суд, який може призначити службову перевірку і в разі виявлення порушень притягнути його до дисциплінарної і матеріальної відповідальності. При цьому період часу, в рамках якого бізнес може вимагати відшкодування збитків, завданих правоохоронними органами в результаті неправомірних дій, пропонується зробити безстроковим (зараз - 6 місяців). Крім того, правоохоронці застосовують схему обходу норми закону «Маски-шоу стоп», яка забороняє повторно відкривати кримінальну справу по тій самій фабулі, просто технічно змінюючи в ній кілька слів. Запропоновані зміни дозволять бізнесу оскаржити повторне відкриття справи у суді, який зможе закрити його.

Закон про обов'язкову відеофіксації під час проведення обшуків (№ 2213-VIII), який називають «Маски-шоу стоп», набув чинності 7 грудня. Документом, зокрема, вводиться обов'язкова відеофіксація як під час обшуків, так і при розгляді клопотань слідчим суддею. Відеозапис має бути невід'ємним додатком до протоколу обшуку. У законі сказано, що норми щодо використання у ході судового розгляду відеозаписуючої техніки вступлять в силу з 1 січня 2019 року.

Міністерство юстиції України запропонувало Кабінету міністрів прийняти постанову, яка передбачає створення Комісії з реагування на скарги про порушення під час проведення обшуків на підприємствах.

Довідка УНІАН. «Смарт-Холдинг» - одна з найбільших промислово-інвестиційних груп України. Інтереси групи зосереджені в галузях, які є ключовими для економіки країни. Підприємства «Смарт-Холдингу» інвестують в об'єкти гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, банківського сектора, сільського господарства, суднобудування і нерухомості. Бенефіціаром компанії є Вадим Новинський.