Гонтарева збирається подати у відставку вже цього тижня - ЗМІ

Керівник НБУ Валерія Гонтарева збирається подати у відставку цього тижня.

Про це "Українській правді" повідомили співрозмовники на банківському ринку й у керівництві Нацбанку.

За словами одного зі співробітників Нацбанку, заяву про відставку Гонтарева написала ще два тижні тому.

"Вона просто випереджає неминуче", - говорить один з українських банкірів УП.

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За його словами, під постанову про звільнення уже є голоси й ті, хто будуть просувати її звільнення серед народних депутатів.

За словами співробітника НБУ, наприкінці минулого тижня Гонтарева вже попередньо попрощалася з колективом і подякувала за роботу.

В Адміністрації президента вже шукають їй заміну.

Наразі розглядаються дві кандидатури - нинішнього керівника "Ощадбанку" Андрія Пишного й попереднього правління "Райффайзен банк Аваль" Володимира Лавренчука.

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У прес-службі Нацбанку відмовилися коментувати інформацію про відставку Гонтаревої

Як відомо, у Верховній Раді вже зареєстрований проект звернення до президента із проханням звільнити Гонтареву з посади. Авторами проекту є колишні "регіонали", що голосували за закони 16 січня, Дмитро Святаш і Валерій Писаренко.

Як відомо, однією із претензій до Гонтаревої є те, що НБУ не зміг утримати гривню.

Гонтарева спробувала купити 200 доларів у першому банку, що попався, щоб продемонструвати, що нормативи регулятора із продажу валюти виконуються й валюта, у встановленому обсязі, доступна для покупки громадянам. Проте, касир "Ощадбанку Росії" відмовилася продати їй валюту.