Переговорники від України і РФ визнали Донецький аеропорт найбільш проблемною точкою по режиму «тиші»

Про це повідомив начальник штабу Спільного центру з питань дотримання режиму припинення вогню на Донбасі з російського боку Олексій Матвєєв сьогодні на спільному брифінгу з начальником штабу Спільного центру з українського боку Олегом Бойком. Відео з брифінгу оприлюднено на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

«Нині найбільш проблемними ділянками щодо дотримання режиму припинення вогню є міжнародний аеропорт «Донецьк», населені пункти Щастя і Новобахмутівка», - сказав він.

За словами Бойка, за минулу добу «групами спостереження спільного контролю і координації питань припинення вогню враховано 79 випадків порушення режиму припинення вогню із застосуванням реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії і стрілецької зброї». З них 63 вдень і 16 вночі. «Зокрема, з боку збройних формувань окремих регіонів Донецької та Луганської областей зафіксовано 41 випадок обстрілів. З боку Збройних сил України вогонь вівся 38 разів», - зазначив представник української сторони.

Черговою зміною Спільного центру вживалися заходи щодо припинення вогневих контактів на окремих ділянках, додав Бойко.

Читайте такожОстанні 36 годин у Донецькому аеропорту були дуже гарячими: загинули двоє "кіборгів"

Як повідомив представник російської сторони, керівники Спільного центру з українського та російського боку виїхали в місто Донецьк для проведення робочої зустрічі з представниками окремих районів Донецької області в присутності ОБСЄ. «Мета проведення зустрічі - обговорення плану заходів з виконання Мінського меморандуму», - заявив Матвєєв.

Як повідомлялося, Спільний центр України та РФ з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін створили на основі Мінських домовленостей.

Україну в центрі представляє генерал-лейтенант Володимир Аскаров, Росію - генерал-лейтенант Олександр Ленцов.

1 грудня керівники центру домовилася про припинення вогню в Донецькому аеропорту.

Також в ОБСЄ повідомляли, що переговорна група раніше домовилася з представниками «ЛНР» про припинення вогню вздовж лінії розмежування і відведення важкого озброєння з 5-6 грудня.