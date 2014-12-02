Бойовики оголосили перемир'я в Донецькому аеропорту

"Сьогодні відбулося чергове засідання робочої контактної групи. Прийнято рішення про припинення вогню в аеропорту з 18 годин мск (17:00 по Україні - ред.)", - сказав він. Про це повідомляють РИА Новости.

Як повідомлялося, Загальний центр України та РФ з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін створили на основі Мінських домовленостей.

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Україну у центрі представляє генерал-лейтенант Володимир Аскаров, Росію - генерал-лейтенант Олександр Лєнцов.

1 грудня керівники центру домовилася про припинення вогню в Донецькому аеропорту.

Також в ОБСЄ повідомляли, що переговорна група раніше домовилася з представниками «ЛНР» про припинення вогню уздовж лінії розмежування і відведення важкого озброєння з 5-6 грудня.