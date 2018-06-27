Порошенко бреше про свої офшори - співзасновник OCCRP

Салліван також нагадав про те, що президентські офшори неодноразово ставали причиною розслідувань.

Співзасновник Центру дослідження корупції та організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив президента України Петра Порошенка і його юристів у брехні про офшори.

Так він прокоментував розслідування довкола документів Panama Papers. "Порошенко і його юристи роками відверто брешуть про його спроби контролювати "імперію солодощів" й ухилятися від податків через офшори", - йдеться у повідомленні Саллівана у Twitter.

Читайте такожВ АП заявили, що не будуть реагувати на розслідування про офшори

Співзасновник OCCRP вважає, що "успішний бізнес формує кепських лідерів, тому що вони не можуть відмовитися від справи, яку будували все життя".

"Я не прихильник президентів, які добре брешуть. Схоже, вміння погано брехати не змінює ставлення до наших лідерів. Я прошу виборців вимагати більшого", - додав він.

Poroshenko’s & his lawyers have outright lied for years about his attempts to both control his candy empire & evade taxes thru offshores. He has zero credibility left on the issue. Wealthy business make poor leaders because they can’t give up what they spent their life building. https://t.co/F1c8koWBLu — Drew Sullivan (@DrewOCCRP) June 27, 2018

Як відомо, раніше було опубліковано журналістське розслідування «Центру розслідування корупції та організованої злочинності» (OCCRP) і «Слідство:Інфо», згідно з яким метою перебудови структури президентської кондитерської корпорації Roshen і створення офшорних компаній була нібито мінімізація податків, а не передача компанії в "сліпий траст".

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня журналісти «Центру з дослідження корупції та організованої злочинності» оприлюднили результати розслідування, згідно з яким президент України Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію Roshen, але не вніс відомості про це в свої майнові декларації.

Так, за інформацією журналістів OCCRP, у серпні 2014 року, в розпал кровопролитних боїв на сході України, включаючи бої за Іловайськ, Порошенко заснував офшорну холдингову компанію - Prime Аssets Partners Ltd - для того, щоб перевести свій бізнес в юрисдикцію Британських Віргінських островів (БВО). Ця офшорна структура стала власником ще двох компаній - на Кіпрі й у Голландії. Обидві фірми були зареєстровані також у 2014 році - у вересні та грудні. За інформацією журналістів, такий крок дозволив Порошенку уникнути сплати податків в Україні, а також зробити інвестиційно привабливими власні активи, в першу чергу корпорації Roshen.

Водночас, фінансові радники Порошенка наголосили, що насправді Roshen передана в траст, і президент не має відношення до операційної діяльності цього активу, діяльності навколо цього активу, а також до процесів його продажу. Зокрема, Макар Пасенюк, керуючий директор ICU, який є фінансовим радником Порошенка, заявляв, що договір трасту був підписаний у січні 2016 року. Договір безстроковий, і він прив'язаний лише до часу перебування Порошенка на посаді президента. За словами Пасенюка, траст виявився єдино можливим інструментом, що дозволяє главі держави передати належні йому активи в управління або для подальшого продажу. При цьому Пасенюк зазначив, що українське законодавство саме по собі не дозволяє створити структуру трасту, що представляє собою договір про управління. І тому було ухвалено рішення створити більш зрозумілу структуру. Для реалізації механізму передачі в траст були зареєстровані кілька компаній, у тому числі офшорна компанія Prime Аssets Partners Ltd.

Читайте такожПорошенко досі керує Липецькою фабрикою - розслідування

У свою чергу, юристи компанії Avellum, що також є радником Порошенка, підкреслили, що офшорна компанія була з принципових міркувань зареєстрована на президента. Але оскільки статутні фонди іноземних компаній не оплачувалися, а акції не мали номінальної вартості, вони не підлягали декларуванню згідно з українським законодавством. Водночас, як тільки в Україні набуде чинності норма про електронне декларування, всі чиновники повинні будуть подати відомості про доходи за 2015 рік відповідно до нових вимог. І ось тоді відомості (про офшорну компанію - УНІАН) у декларації необхідно буде вказати.

Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. Загальний обсяг її виробництва становить 450 тисяч тонн у рік. До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, дві виробничі площадки у Вінниці, Кременчуцька); два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.