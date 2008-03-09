Учасники акції ”Свободи” захистили триголове опудало, що символізує БЮТ, НУНС і Регіони

У Житомирі двоє невідомих намагалися зірвати акцію "Марш захисту українців", що проводило Всеукраїнське об’єднання "Свобода" з нагоди 194-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, який був свідком зазначених подій, у марші взяли участь 100 осіб, які з гаслами "Слава - нації, смерть - ворогам!" пройшли головними вулицями до пам’ятника Т.Шевченку, де провели мітинг та знищили опудало, яке, за словами лідера Житомирської обласної організації ВО "Свобода" Руслана КОЦЮБИНСЬКОГО, "символізує комуно-олігархічні клани, що заважають українцям стати господарями власної землі".

Під час проходження колони по одній з вулиць міста на учасників акції, які йшли у першому ряду, несподівано напали двоє невідомих. Вони намагалися відібрати опудало, після чого відбулася бійка і правоохоронці, які охороняли учасників акції, затримали нападників.

Коментуючи подію, голова Житомирської обласної організації ВО "Свобода" Р.КОЦЮБИНСЬКИЙ зазначив, що такий інцидент трапляється не вперше. "Минулого року 7 листопада невідомі відібрали в учасників акції ВО "Свободи" опудало комунізму", - нагадав він.

"Цього разу ми вже підготувалися , чекали нападу і не дали відібрати опудало з трьох голів, які символізують три політичні сили – Партію регіонів, БЮТ та НСНУ, відбили його, як ви бачили", - сказав Р.КОЦЮБИНСЬКИЙ.

У свою чергу, присутній на марші голова Київської міської організації ВО "Свобода" Андрій МОХНИК заявив, що метою акції є протест проти дій політичних опонентів ВО "Свободи" з Партії регіонів, БЮТ та політичної партії "Народний Союз Наша Україна" "у намаганні втягнути Україну в ЄС, НАТО або ж наблизити до Росії" і заклик до національної самосвідомості українців".