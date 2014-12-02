Члени Кабміну з Литви, США та Грузії заявили, що автоматично втратили попереднє громадянство

Про це вони сказали під час брифінгу у Верховній Раді, передає Українська правда.

Новые украинские граждане и министры отказались от своих гражданств и не обсуждали зарплаты pic.twitter.com/lxiHCTMfdB — Павел Шеремет (@pavelsheremet) December 2, 2014

Так, міністр охорони здоров'я Квіташвілі зазначив, що за грузинським законодавством він автоматично втрачає громадянство Грузії при набутті громадянства іншої країни.

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"У Грузії діє закон, за яким якщо отримуєш громадянство іншої країни, то автоматично втрачаєш громадянство Грузії. Тож я і за грузинським, і за українським законами вже громадянин України", - сказав він.

У свою чергу міністр економічного розвитку й торгівлі Абромавічус додав, що аналогічна норма закону діє і в Литві.

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Народжена у США міністр фінансів Наталя Яресько, яка також була присутня на брифінгу, після цих слів кивнула головою.

Як відомо, у вівторок Рада призначила новий склад Кабміну. Як повідомив Порошенко, він надав запрошеним на посади міністрів іноземцям громадянство України.