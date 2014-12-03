Перші чотири вантажівки з уламками "Боїнга" відправили із Харкова до Нідерландів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову Харківської ОДА Ігоря Балуту, вантажівки виїжджають з Харківщини у супроводженні співробітників Управління ДАІ ГУМВС України в Харківській області.

Він наголосив, що всі необхідні процедури, пов’язані з митним оформленням вантажу, виконані співробітниками Харківської митниці своєчасно та в повному обсязі, згідно до вимог чинного законодавства України і Королівства Нідерландів.

Голова Харківської ОДА додав, що станом на 3 грудня ще вісім вантажівок, наданих голландською стороною, зайшли на територію Харківської області для подальшого завантаження та відправлення за місцем призначення.

«Передбачається, що останні автомобілі із спецвантажем залишать Харківську область 8 грудня цього року», - зазначив Балута.

Читайте такожЗалишаються неідентифікованими тіла 9 пасажирів малазійського «Боїнга-777»

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада до Харкова залізничним транспортом було доставлено уламки збитого літака. 1 грудня уламки почали перевантажувати до автомобільного транспорту, яким буде здійснено перевезення до Нідерландів. Всього до Нідерландів будуть відправлені близько 20 вантажівок із уламками літака.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 чоловік, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажа, були громадянами Малайзії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками.

Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.