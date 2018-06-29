"Стабільно і без змін": адвокат про стан здоров'я Сенцова

Він також повідомив, як можна зв'язатися з українським режисером.

Стан здоров'я незаконно ув'язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова, який вже 47-й день голодує, стабільний.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

«У Олега Сенцова поки стабільно і без змін. Привіт особливо тривожним», - написав він.

Адвокат також повідомив, як можна зв'язатися з українським режисером. «Пишіть листи Олегу Сенцову через ФСВП-лист і телефонуйте через спецзв'язок ФСВП. Він відповідає», - написав Дінзе і уточнив, що листи з України приймають.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова тримають у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

9 червня у телефонній розмові президенти України і РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени двох країн Людмила Денісова і Тетяна Москалькова відвідають українців і росіян, ув’язнених в обох країнах.

13 червня Денісова вирушила до РФ з наміром, у першу чергу, відвідати в колонії Сенцова. Однак по сьогодні Денісовій під різними приводами відмовляли у наданні можливості побачитися з режисером.