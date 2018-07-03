У Кремлі заявили про готовність Путіна до переговорів з Трампом у форматі "тет-а-тет"

За словами речника Кремля, зустріч двох президентів "віч-на-віч" відбудеться, якщо буде підтверджено попередню домовленість.

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін готовий розпочати переговори в Гельсінкі з президентом США Дональдом Трампом у форматі «тет-а-тет».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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«Дійсно, ми не виключаємо, що, якщо буде підтверджено попередню домовленість, попереднє розуміння, спочатку відбудеться зустріч двох президентів Путіна і Трампа віч-на-віч», - сказав Пєсков.

За його словами, президенту РФ такий формат підходить.

«Абсолютно підходить, ви знаєте, що президент Путін комфортно почувається у будь-яких форматах, які зручні його співрозмовникам», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Пєсков заявив, що анексія Криму не повинна заважати пошуку "точок дотику" США і Росії.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що у Фінляндії відбудеться неформальна зустріч Путіна і Трампа без помічників і журналістів, на цьому нібито наполягає сам Трамп. При цьому Москва і Вашингтон готуються до першої повноформатної зустрічі президентів.

Зустріч Путіна і Трампа пройде 16 липня в Гельсінкі.