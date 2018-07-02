У Гельсінкі Трамп і Путін обговорюватимуть питання українських політв'язнів в РФ - Зеркаль

Український дипломат стверджує, що питання українських політв'язнів порушувалося під час нещодавнього візиту радника президента США з нацбезпеки до Москви.

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляє, що під час зустрічі президенти Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації Дональд Трамп і Володимир Путін 16 липня у Гельсінкі (Фінляндія) обговорюватимуть питання українських політичних в'язнів, які незаконно утримуються в Росії.

Про це дипломат сказала під час спілкування з журналістами, трансляцію якого вів телеканал "112 Україна".

"Звичайно, на цій зустрічі буде йти мова і про політв'язнів. Це одне з питань, яке ми завжди ставимо першим, бо це питання гуманітарне, і це дуже важливе для нас питання", - сказала Зеркаль.

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"Навіть під час візиту пана Болтона (радника президента США з національної безпеки Джона Болтона - УНІАН) в Москву це питання також було обговорене", - додала вона.

На питання, чи може Трамп спекулювати темою Криму і чого можна очікувати від американського президента, заступник глави МЗС відповіла: "Можливо, знову ж таки, якихось непередбачуваних, але позитивних кроків"

Як повідомляв УНІАН, Трамп і Путін 16 липня проведуть зустріч у Гельсінкі (Фінляндія).

За інформацією Білого дому, вони обговорять відносини між США та Росією і низку питань національної безпеки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав повідомлення про заплановану зустріч президентів США та Росії і назвав майбутній діалог ознакою сили.