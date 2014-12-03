Маккейн звинуватив Угорщину у здачі суверенітету "неофашисту" Путіну
Угорський уряд назвав неприйнятними висловлювання сенатора США Джона Маккейна щодо відносин Угорщини з Росією і викликав для пояснень повіреного у справах США Андре Гудфренда.
Про це повідомляє угорське видання Politics.hu.
Гудфренда викликали у зв’язку з висловлюваннями сенатора Джона Маккейна під час дебатів про призначення нового посла у Будапешті Коллін Белл, передає Українська правда.
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Уряд заявив, що неодноразово просив американських високопосадовців перевіряти факти і перш ніж говорити щось про Угорщину, впевнитись у тому, що це правда.
У своєму виступі у вівторок сенатор Маккейн зазначив, що "Угорщина є важливою країною, де відбуваються погані речі". За його словами, прем'єр Угорщини починаючи з 2010 року централізував владу.
Крім того, він наполягав, що "Угорщина є нацією на грані здачі суверенітету неофашистському диктатору, нацією, яка лягає в ліжко до Володимира Путіна".
В той же час глава МЗС Угорщини Петер Сіярто зазначив, що угорці вже дали відповідь Маккейну своїм голосуванням на виборах.
Крім того, за його словами угорський посол у Вашингтоні контактував зі спіробітниками сенатора і висловив їм свої зауваження.
Нагадаємо, раніше США заборонили в´їзд низці угорських чиновників,які підозрюються в корупції.