Верховний суд з початку своєї діяльності отримав 125 тисяч справ

Середнє навантаження на одного суддю нового Верховного суду становить понад 1 тис. справ.

Верховний суд з початку своєї діяльності, з середини грудня 2017 року отримав 125 тис. справ.

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Про це голова Верховного суду Валентина Данішевська заявила сьогодні на брифінгу, повідомляється на сторінці суду в Facebook.

Данішевська озвучила інформацію щодо загальних показників здійснення правосуддя Верховним судом з 15 грудня 2017 року по 27 червня 2018 року.

За її словами, за цей час суд отримав на розгляд близько 125 тис. справ, з них розглянуто 46 тис., що становить більше третини від загальної кількості, при цьому по суті – 21 тис.

На розгляд Великої палати Верховного суду передано майже 850 справ.

На сьогодні середнє навантаження на одного суддю ВС становить більш як 1 тис. справ, а в Касаційному адміністративному суді – понад 2,5 тис.

Довідка УНІАН. 30 вересня 2016 року, з набранням чинності змін до Конституції в частині правосуддя та закону «Про судоустрій і статус суддів», в Україні стартувала судова реформа. Відповідно до цих змін, Верховний суд став вищим судом в Україні, а його склад сформований із суддів, обраних виключно за результатами відкритого конкурсу.

10 листопада 2017 року президент Петро Порошенко своїм указом призначив суддів оновленого Верховного суду. 11 листопада судді у присутності президента склали присягу.

15 грудня 2017 року новий Верховний суд розпочав роботу.