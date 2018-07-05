Розправа окупанта за патріотизм - в МЗС відреагували на другий вирок Балуху

Українські дипломати висловлюють протест Росії.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) назвали незаконним і свавільним винесений окупаційним «судом» другий вирок українському активісту Володимиру Балуху.

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Про це речник МЗС України Мар'яна Беца написала у "Твіттері". "Розправа окупанта. 5 років за патріотизм. Абсолютно свавільний і незаконний "вирок" В.Балуху. Висловлюємо протест РФ", - заявила Беца.

За її словами, Україна закликає своїх міжнародних партнерів вплинути на Кремль задля звільнення Балуха.

«Вимагаємо від РФ звільнення всіх наших політв'язнів», - наголосила речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, у тимчасово окупованому Криму так званий «суд» у справі про дезорганізацію роботи слідчого ізолятора засудив Балуха до покарання у вигляді позбавлення волі строком 5 років у колонії загального режиму і штрафу в розмірі 10 тис. руб.

19 березня Балух оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому раніше вироку за сфабрикованою справою про зберігання боєприпасів.

ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку був вивішений прапор України.

Підконтрольний Росії "суд" у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. руб. (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу стосовно активіста порушено через заяву начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на нього.