"Загрози життю немає": Москалькова про стан Балуха, який голодує з 19 березня

Російський омбудсмен закликає використовувати інші методи протесту та відстоювання прав замість голодування.

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова стверджує, що загрози життю незаконно засудженому в Росії українському активісту Володимиру Балуху, який голодує з 19 березня, немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам біля Лук'янівського СІЗО в Києві.

«За висновками лікарів, немає загроз його життю, але я сама планую відвідати і побачити особисто, в якому він стані», - сказала Москалькова.

«Але я завжди вважаю, що якщо людина голодує стільки часу, звичайно, це небезпечно, і закликаю всіх, щоб використовували інші методи протесту та відстоювання прав», - сказала російський омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 набоїв і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку був вивішений прапор України.

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Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу щодо активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Балух 19 березня оголосив голодування.

15 червня йому стало погано під час засідання підконтрольного РФ Роздольненського райсуду.

22 червня адвокат повідомив, що активіст відмовився від сухарів і став пити лише воду.

25 червня контрольований Росією «суд» у Сімферополі мав розглянути клопотання захисту про умовно-дострокове звільнення Балуха. Розгляд клопотання перенесено на 5 липня.