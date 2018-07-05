"Нечуваний цинізм судилища очевидний всім": Порошенко прокоментував другий вирок політв'язню Балуху

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна продовжить боротися за кожного утримуваного Росією заручника.

Нечуваний цинізм судилища на українським активістом Володимиром Балухом очевидний всім.

Про це президент України Петро Порошенко написав у Twitter. «Більше за постріли гармат кремлівський режим патологічно боїться одного слова «Правда», - написав Володимир Балух, засуджений сьогодні ще до 5 років ув’язнення.

Нечуваний цинізм цього судилища очевидний всім. Україна продовжить боротися за кожного заручника. #FreeBalukh», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 липня, у тимчасово окупованому Криму так званий «суд» у другій справі проти Балуха - про дезорганізацію роботи слідчого ізолятора - засудив активіста Балуха до покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років в колонії загального режиму і штрафу в розмірі 10 тис. руб.

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ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 набоїв і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку було вивішено прапор України.

Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. Грн).

Другу справу стосовно активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

Балух 19 березня оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів.