Політик українського походження очолив опозицію Австралії (фото)

Про це повідомляє Медіа-портал української діаспори VIDIA із посиланням на Австралійську федерацію українських організацій (АФУО).

«Ми щиро вітаємо парламентарія Метью Гая з перемогою у якості лідера опозиції, — йдеться у зверненні АФУО. — Метью Гай пишається своїм українським походженням і всіляко підтримує демократизацію та незалежність України, а також українську спільноту Австралії».

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«У розпал Майдану він підіймав український прапор у парламенті штату Вікторія, і він заслужив свою нову посаду наполегливою працею, відданістю та стратегічним баченням», — зазначено у повідомленні.

Гай — австралійський політик, член Вікторіанської законодавчої ради від Ліберальної партії. З 2010 року обіймає посаду міністра планування у штаті Вікторія.

Політик українського походження став лідером опозиції Австралії http://t.co/TwBhEBfKgKpic.twitter.com/LrbCYHqA0b — UKR Embassy in Peru (@UKRinPERU) December 4, 2014

Гай одружений, має трьох дітей. Він українського походження — сім’я його матері залишила Радянський Союз у 1949 році.