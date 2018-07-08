До Одеси прибув американський есмінець USS Porter DDG78 для участі в навчаннях Sea Breeze-2018 (фото)

Крім американців, до України прибудуть кораблі ВМС Румунії, Туреччини, молдавські й грузинські морські піхотинці, загони спеціального призначення і водолази з Великої Британії і Канади.

До Одеси сьогодні прибув есмінець Військово-морських сил США USS Porter DDG78 для участі в навчаннях Sea Breeze-2018, які стартують 9 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, корабель ошвартувався біля одного з причалів морського вокзалу порту.

Як повідомила прес-служба командування Шостого флоту ВМС США, 7 липня в акваторію Чорного моря увійшов флагманський корабель ВМС США USS Mount Whitney, який також візьме участь в навчаннях.

«USS Mount Whitney радий повернутися до Чорного моря. Ми з нетерпінням очікуємо спільної роботи з нашими партнерами в регіоні для побудови відносин, які сприятимуть миру та економічній стабільності в регіоні й у світі. Присутність Mount Whitney забезпечить впевненість наших партнерів і союзників у нашій прихильності морській безпеці та спільним інтересам», - сказав капітан корабля Роберт Агілар.

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Ці бойові одиниці разом із іншими візьмуть участь в міжнародних військово-морських навчаннях Sea Breeze-2018.

Крім американців, до України прибудуть кораблі ВМС Румунії, Туреччини, молдавські й грузинські морські піхотинці, загони спеціального призначення і водолази з Великої Британії і Канади.

Як повідомили у прес-центрі командування Військово-морських сил Збройних сил України, 6 липня в ВМС ЗСУ в рамках плану підготовки до українсько-американських навчань завершився курс планування операцій за стандартами НАТО під керівництвом інструкторів від Військово-морських сил Великої Британії. Метою заходу було планування і розробка сценарію проведення навчань Sea Breeze-2018.

До заходу залучили представників українських ВМС і Державної прикордонної служби України, які візьмуть участь в роботі багатонаціонального штабу майбутніх міжнародних маневрів.

Як повідомляв УНІАН, особливістю українсько-американських навчань Sea Breeze-2018 стане управління силами морського, наземного і повітряного компонентів із моря. Багатонаціональний штаб розміщуватиметься на кораблі управління ВМС США USS Mount Whitney, який перебуватиме у відкритому морі.

Навчання Sea Breeze-2018, які стартують 9 липня, відбуватимуться до 21 липня в Одеській і Миколаївській областях і в північно-західній частині Чорного моря.