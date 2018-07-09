ЦРУ привітало Росію картою з українським Кримом - у посольстві РФ відповіли

14:44, 09 липня 2018
Політика
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Посольство закликало поновити карту / фото twitter.com/CIA

ЦРУ прикріпило до повідомлення карту з Кримом у складі України. "Росія - найбільша країна у світі, на Камчатському півострові нараховується 29 історично активних вулканів", - йдеться у повідомленні в Twitter.

У відповідь посольство Росії в США закликало виправити мапу.  "Привітання прийняті, ЦРУ. Будь ласка, поновіть вашу карту Росії та статистику", - написали російські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, на Чемпіонаті світу з футболу завершився останній матч 1/4 фіналу, в якому зустрічалися збірні Росії та Хорватії. Гра завершилася з рахунком 2:2 (4:3 - у серії пенальті) на користь Хорватії.

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Теги: #Крим#Росія#США#посольство#карта