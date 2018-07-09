ЦРУ привітало Росію картою з українським Кримом - у посольстві РФ відповіли
Центральне розвідувальне управління США опублікувало привітання для чвертьфіналістів ЧС з футболу, зокрема й Росії.
ЦРУ прикріпило до повідомлення карту з Кримом у складі України. "Росія - найбільша країна у світі, на Камчатському півострові нараховується 29 історично активних вулканів", - йдеться у повідомленні в Twitter.
Russia is the largest country in the world & its Kamchatka Peninsula is home to some 29 historically active volcanoes.https://t.co/I8E8oNd8H3#CIAWORLDFACTBOOK#WorldCup#rus#RUSCROpic.twitter.com/61a6fsLf7M— CIA (@CIA) July 7, 2018
У відповідь посольство Росії в США закликало виправити мапу. "Привітання прийняті, ЦРУ. Будь ласка, поновіть вашу карту Росії та статистику", - написали російські дипломати.
Congratulations accepted, @CIA— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) July 9, 2018
Please update your @Russia🇷🇺 map and statistics:
Population: 146,9 million (Jan 2018 est.)
Area total: 17,125,191 sq km#CIAWORLDFACTBOOK#WorldCup#ruspic.twitter.com/SzX6kGoYVk
Як повідомляв УНІАН, на Чемпіонаті світу з футболу завершився останній матч 1/4 фіналу, в якому зустрічалися збірні Росії та Хорватії. Гра завершилася з рахунком 2:2 (4:3 - у серії пенальті) на користь Хорватії.