На каналі "UA:Перший" закриють ранкову програму після інтерв'ю з Тимошенко

Керівництво Національного суспільного телебачення повідомило програмі "Доброго ранку, країно!" про закриття.

Після ефіру з Юлією Тимошенко керівництво Національного суспільного телебачення повідомило програмі "Доброго ранку, країно!" про закриття.

Про це сьогодні в ефірі програми, яка виходить на "UA:Перший", повідомила ведуча Тетяна Терехова.

За її словами, сьогоднішній випуск "Доброго ранку, країно!" може стати останнім в ефірі "UA:Перший".

"Після ефіру з Юлією Тимошенко керівництво Національного суспільного телебачення повідомило, що нас закривають. Тобто канал закриває саму рейтингову програму в ефірі "UA:Перший" після інтерв'ю з опозиційним політиком. Очевидно, що перед виборами влада не потрібна об'єктивна і незалежна журналістика", – зазначила Терехова.

Нагадаємо, 5 липня відбувся ефір "Доброго ранку, країно!" на "UA:Перший", в якому взяла участь Юлія Тимошенко. Вона звинуватила Петра Порошенка в переговорах з "ЛНР-ДНР" з метою ескалації війни на Сході України і зриву виборів президента в 2019 році.