Мороза привітали Єхануров і Черномирдін

На адресу Олександра МОРОЗА продовжують надходити численні привітання з нагоди його обрання головою Верховної Ради України.

Як повідомили УНІАН в інформаційному управлінні апарату ВР, зокрема, прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ, вітаючи новообраного спікера парламенту від імені Кабінету Міністрів і себе особисто, висловив переконання, що "на цій відповідальній посаді Ваш величезний політичний і життєвий досвід, організаторський талант і високий професіоналізм слугуватимуть зміцненню української державності, розвитку парламентаризму, сприятимуть об`єднанню суспільства, соціально-економічному і духовному зростанню України та поліпшенню добробуту людей ".

"Божої допомоги у трудах мудрості та натхнення для нових звершень на благо нашої держави" зичить новообраному спікеру парламенту Митрополит Київський і Всієї України предстоятель Української православної церкви ВОЛОДИМИР і сподівається, що це обрання "послужить миру та злагоді в Україні, буде запорукою добробуту та щастя її громадян".

Вітальні листи і телеграми надійшли також від голови Верховного Суду України Василя МАЛЯРЕНКА, в.о. голови Конституційного Суду України Павла ЄВГРАФОВА, голови Вищого господарського суду України Дмитра ПРИТИКИ, заступника генерального прокурора України Тетяни КОРНЯКОВОЇ, голів в АР Крим, обласних і районних адміністрацій, обласних і районних рад народних депутатів, мерів українських міст, ветеранів Великої Вітчизняної війни, творчих колективів, директорів заводів і голів правління концернів, організацій, установ, підприємств, а також від спортсменів, товаришів, осередків СПУ, різних політичних партій та громадян України.

Голова Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації Борис ГРИЗЛОВ побажав О.МОРОЗУ міцного здоров`я і процвітання народу України. А також висловив впевненість у тому, що на цьому високому посту О.МОРОЗ сприятиме подальшому розвитку російсько-українських міжпарламентських відносин в інтересах зміцнення добросусідських відносин між нашими країнами та її народами.

"Обрання на пост спікера парламенту братської сусідньої країни найдосвідченішого політика, який уособлює в собі мудре державне мислення з новаторським підходом до рішення актуальних проблем, безперечно, послужить подальшому поступовому розвитку відносин між Москвою і Києвом", - йдеться у вітанні голови Рахункової палати Російської Федерації Сергія СТЕПАНИШИНА.

Надзвичайний і Повноважний посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧОРНОМИРДІН також привітав нового голову Верховної Ради України і висловив впевненість, що великий досвід його парламентської діяльності і організаційний талант "сослужат добрую службу народу Украины".

На ім`я керівника українського парламенту надійшли також вітання від голови Верховної Ради Придністровської Молдавської Республіки Є.ШЕВЧУКА, Надзвичайного і Повноважного посла Туреччини в Україні Ердогана ІШДЖАНА, депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації.