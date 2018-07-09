В ЄС закликають Україну повністю реалізувати положення закону про нацбезпеку

В ЄС відзначають, що цей закон створює правову основу для подальшого реформування СБУ, що має бути реалізовано.

В Європейському Союзі закликають Україну повністю втілити положення закону «Про національну безпеку України».

Про це УНІАН поінформували у Представництві ЄС в Україні.

"Європейський Союз вітає ухвалення закону України «Про національну безпеку України», яке стало важливим кроком на шляху до наближення сектору безпеки України до європейських принципів та стандартів. Закон створює правову основу для подальшого реформування Служби безпеки України, яке має бути доведене до кінця", - йдеться у заяві.

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"Ми закликаємо Україну докласти всіх зусиль для повної реалізації положень закону, що передбачає, зокрема, своєчасне розроблення, ухвалення та впровадження інших нормативно-правових актів у цій сфері. Європейський Союз в особі Консультативної місії ЄС продовжуватиме брати участь у роботі Міжнародної консультативної групи для надання рекомендацій та підтримки Україні у цьому процесі", - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Верховна Рада ухвалила закон «Про національну безпеку України». 5 липня президент України Петро Порошенко підписав цей закон.

Законом, зокрема, визначено принципи державної політики у сферах національної безпеки та оборони. Серед фундаментальних національних інтересів України названо: інтеграцію України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір; набуття членства в Євросоюзі та в НАТО; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами.